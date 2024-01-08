Magnolia nasıl yapılır?

Malzemeler

5 su bardağı süt yaklaşık 1 litre

4 yemek kaşığı un

100 ml krema yaklaşık yarım kutu

3/4 su bardağı şeker

1 paket vanilya

1 adet yumurta

1 paket bebe bisküvisi

1 su bardağı fındık

Çilek

Hazırlanışı

Muhallebisi için uygun bir tencereye süt, şeker, un, yumurta ve sıvı kremayı alnır.

Malzemelerimizi tel çırpıcıyla karıştırılarak pişirilir.

Muhallebi koyulaşıp göz göz oluncaya kadar karıştırılır ve pişirilir ve ocağı kapatılır.

İçerisine vanilya ilave edilir. Muhallebiyi uygun bir karıştırma kabının içerisine alınır.

Muhalle beklenirken üzeri streç filmle kapatılır. Üzerinin kabuklanmasını engellenir.

Bebe bisküvisi ve kavrulmuş fındık rondoya alınır. Rondodan geçirilir.

Soğuyan muhallebi mikserle iki dakika kadar çırpılır. Tatlıyı sunum yapılacak kuplara doldurulur. Kupların tabanına ilk olarak fındıklı bisküvi karışımını yerleştirilir.

Kaşığın arkasıyla düzeltilir ve kenarlarına dilimlenmiş çilekler yerleştirilir.

Çilekler sıralandıktan sonra muhallebi kuplara paylaştırılır. Muhallebinin üzeri de yine kaşığın arka tarafı ile düzeltilir.

Muhallebinin üzerine tekrardan hazırlanan fındıklı bisküvi karışımından yerleştirilir. Magnolianın üzerine dilimlenmiş çilekler eklenir.

Bu şekilde tatlılar en az 2-3 saat kadar buzdolabında dinlendirilir.

Çilekli magnolialar hazır.

Afiyet olsun...