Magnum dondurmalara toplatma kararı. 'Yemeyin' uyarısı yapıldı

İngiliz hızlı tüketim ürünleri şirketi olan Unilever, içinde plastik ve metal parçaları olabileceği endişesi nedeniyle bir grup Magnum dondurmasının toplatılması çağrısı yaptı.

"MAGNUM BADEMLİ DONDURMALARA DİKKAT"

Unilever, Magnum Bademli dondurma çubuklarını, "olası plastik ve metal varlığı şüphesi" nedeniyle acil olarak geri çağırdığını ifade etti.

Gıda Standartları Ajansı, bunun dondurmaları yemek için güvensiz hale getirdiği konusunda uyarıda bulunurken ürünü satın alan müşterilere "yememeleri" çağrısında bulundu.

Gıda güvenliği gözlemcisi, dondurma satan tüm perakende mağazalarda müşterilere ürünün neden toplatıldığını ve ne yapmaları gerektiğini açıklayan duyurular asılacağını ifade etti.