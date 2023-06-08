Mağusa Limanı türküsünü şehit öğretmen Aybüke Yalçın gibi hiç kimse okuyamadı

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın söylediği 'Mağusa Limanı' türküsü kendisinden geriye miras olarak kaldı.

Mağusa Limanı türküsünü şehit öğretmen Aybüke Yalçın gibi hiç kimse okuyamadı

Batman'da 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olmuştu. Dinleyen herkesi ağlatıyor. Hiç kimse onun gibi okuyamadı.

Batman Kozluk’ta 9 Haziran 2017’de yedi aylık müzik öğretmeniyken öğrencilerine karne dağıttıktan sonra arkadaşlarıyla eve dönüşünde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın, henüz 22 yaşındaydı.

Güzel sesli öğretmen, ''Mağusa Limanı'' türküsü ile gönüllere taht kurdu.

AYBÜKE YALÇIN NASIL ŞEHİT OLDU?

Batman''ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017''de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık''ın aracına yönelik PKK''lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmıştı. 22 yaşındaki genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN KİMDİR?

Şenay Aybüke Yalçın (1994 - 2017), Kanlı terör örgütü PKK tarafından öldürülen Türk öğretmen. 1994 yılında Çorum Osmancık''ta doğdu. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü''nden mezun oldu. 2016''da Batman''ın Kozluk ilçesine müzik öğretmeni olarak atandı. Aynı zamanda izci lideriydi.

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