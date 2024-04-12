Mahalleli özel giysi giyerek toprağa verdi. Unutulan kabus geri döndü

Erzurum'un Oltu ilçesindeki Nüğürcük Mahallesi sakinlerinden İrşat Yüksel'in cenazesi, hastane personeli tarafından izole edilerek ailesine teslim edildi.

Yüksel, memleketi Nüğürcük Mahallesi'ne götürüldü.

Cenaze aracından indirilmeden kılınan cenaze namazının ardından, özel koruyucu giysi giymiş kişiler tarafından mahalle mezarlığına taşındı ve burada defnedildi.

Mahalle muhtarı Abubekir Gültekin, İrşat Yüksel'in kene ısırması nedeniyle hayatını kaybettiğini ve cenazenin izole edilmiş şekilde kendilerine verildiğini doğruladı.

Muhtar Gültekin, "Sağlık görevlileri iki personel göndererek defin işlemi için yardımcı oldular. Onlar, defin işleminin nasıl yapılacağını anlatıp gerekli özel giysileri sağladılar. Mahallenin gençleri, alınan tedbirler doğrultusunda cenazeyi toprağa verdiler" şeklinde konuştu.