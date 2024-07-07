Mahallelinin korkulu rüyası terk edilmiş araçlar çekildi

Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde yıllardır park halinde duran iki ticari araç vatandaşların huzurunu kaçırıyordu. Terk edilmiş araçların içerisinde akşam saatlerinde uygunsuz davranışlar sergilendiğini belirten mahalle sakinleri yetkililerden yardım istemişti.

Vatandaşların yardım talebine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kayıtsız kalmadı. Olaya müdahale eden polis ekipleri tarafından mahallelinin korkulu rüyası olan araçlar çekildi. Çocuk parkı ve gençlerin vakit geçirmesi için yapılan spor alanlarının bulunduğu yerden çekilen araçlarla mahallenin güvenliği sağlandı. Yardım taleplerine karşılık bulan vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.