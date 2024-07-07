Mahallelinin korkulu rüyası terk edilmiş araçlar çekildi

Kaynak: İHA
Mahallelinin korkulu rüyası terk edilmiş araçlar çekildi

İstanbul Arnavutköy’de park halinde olan ve vatandaşların korkulu rüyası haline gelen araçlar polis ekipleri tarafından çekildi. Mahalle halkı araçların çekilmesi ile rahat bir nefes aldı.

Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde yıllardır park halinde duran iki ticari araç vatandaşların huzurunu kaçırıyordu. Terk edilmiş araçların içerisinde akşam saatlerinde uygunsuz davranışlar sergilendiğini belirten mahalle sakinleri yetkililerden yardım istemişti.

Vatandaşların yardım talebine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kayıtsız kalmadı. Olaya müdahale eden polis ekipleri tarafından mahallelinin korkulu rüyası olan araçlar çekildi. Çocuk parkı ve gençlerin vakit geçirmesi için yapılan spor alanlarının bulunduğu yerden çekilen araçlarla mahallenin güvenliği sağlandı. Yardım taleplerine karşılık bulan vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.

aw241832-02.jpg

aw241832-01.jpg

Son Haberler
Dolar kurunda sert sıçrayışlar olacak. Piyasalarda büyük sarsıntı Ekonomi
Dolar kurunda sert sıçrayışlar olacak. Piyasalarda büyük sarsıntı
Mesut Özil'in Erdoğan'ın yanından neden ayrılmadığı ortaya çıktı Spor
Mesut Özil'in Erdoğan'ın yanından neden ayrılmadığı ortaya çıktı
Sarımsağın saymakla bitmeyen faydalar Keşfet
Sarımsağın saymakla bitmeyen faydalar
Trenle geldi. 5 kilo uyuşturucu ile yakalandı Yerel Haberler
Trenle geldi. 5 kilo uyuşturucu ile yakalandı
Ehliyet alacakları sevindirecek haber. En zorlayan uygulama değişiyor Gündem
Ehliyet alacakları sevindirecek haber. En zorlayan uygulama değişiyor
Trafik kazasında 7 kişi yaralandı Yerel Haberler
Trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Hava sıcaklığı 44 dereceye çıktı. Çocuklar kanallara koştu Gündem
Hava sıcaklığı 44 dereceye çıktı. Çocuklar kanallara koştu