“Mahallemde Sinema Var” heyecanı Gebze'de başlıyor!

Gebze’de “Mahallemde sinema var” etkinlikleri 11 Ağustos’ta başlıyor. Çocuklara özel ücretsiz film gösterimleri, 30 Ağustos’a kadar her akşam farklı mahallede, ailelere neşeli yaz akşamları sunacak.

Bu yıl da yaz akşamlarını renklendirecek olan sinema gösterimleri, 11 Ağustos Pazartesi günü İnönü Mahallesi Fevzi Çakmak İlkokulu bahçesinde başlayacak. 30 Ağustos tarihine kadar sürecek etkinlik kapsamında her akşam farklı bir mahallede çocuklara özel film gösterimleri yapılacak. Her akşam saat 20.00'de başlayacak etkinlik ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Ailece keyifli zaman geçirmek isteyen tüm mahalle sakinleri etkinliğe davet edildi. Gebze Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği "Mahallemde sinema var" etkinliği, yaz gecelerine neşe katarken çocuklara da unutamayacakları anlar yaşatmayı amaçlıyor.

