Mahfi Eğilmez: 2001 krizine benzeyen duruma sürükleniyoruz

Mahfi Eğilmez, son yazılarında Türkiye'nin ekonomik seyrine odaklanarak özellikle döviz piyasasındaki risklere vurgu yaptı. Uzun süredir devam eden döviz talebinin Türkiye için ciddi bir sorun olduğunu dile getiren Eğilmez, bu durumun önüne geçmenin anahtarının enflasyonla mücadele olduğunu belirtti.

Eğilmez, Merkez Bankası'nın dolar/TL kuru için yaptığı müdahalelere de dikkat çekti. Kurun 30 TL seviyesinin üzerine çıkmasını engellemek için büyük miktarda dolar sattığını hatırlatan Eğilmez, şimdi ise kuru 30 TL'nin altına düşürmek için dolar alımı yaptığını ifade etti.

TÜRKİYE'NİN KARŞI KARŞIYA OLDUĞU RİSKLERİ AÇIKLADI

2001 ekonomik kriziyle benzerlikler taşıyan güncel durumu analiz eden Eğilmez, son yazısında "Yağmurdan Kaçarken" başlığı altında Türkiye ekonomisinin karşı karşıya olduğu riskleri ve çözüm yollarını ele aldı.

Mahfi Eğilmez'in Türkiye'nin döviz piyasasındaki zorlukları ve dolarizasyonun ekonomik risklerini tartıştığına dikkat çekti. Eğilmez, döviz talebinin uzun zamandır Türkiye'nin baş belası olduğunu vurguladı. Bunun enflasyonla mücadele ile önlenebileceğini belirtti.

Yazısında, 2001 krizi öncesinde ve sonrasında Türkiye'nin ekonomik seyrini analiz eden Eğilmez, o dönemde alınan IMF destekli reformların Türk Lirası'nın değer kazanmasına ve dolarizasyon oranının düşmesine katkı sağladığını ifade etti. Ancak son dönemde yaşananlarla bu olumlu seyirde geriye dönüşler yaşandığını dile getirdi.

Eğilmez, 2023'te KKM'nin (kur koruma mekanizması) ekonomide ciddi zararlara yol açtığını belirtti ve son zamanlarda alınan tedbirlerin bu zararları düzeltme amacı taşıdığını ifade etti. Ancak bu tedbirlerin geçici ve riskli olduğunu vurguluyor, özellikle 2001 krizine benzer bir duruma doğru sürüklendiğimizi belirtti.

Son olarak, Eğilmez, KKM hatasını düzeltme çabalarının, geçmişte olduğu gibi carry trade gibi riskli finansal işlemlere yol açabileceğini ve bu durumun kriz benzeri sonuçlar doğurabileceğini öne sürdü.