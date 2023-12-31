Mahfi Eğilmez AKP’nin ne yapması gerektiğini açıkladı

Türkiye’de yüksek enflasyon vatandaşların belini bükerken, sokaktaki vatandaş ekonomik krizi derinden hissediyor.

Ücret artışları da bu duruma çözüm getiremiyor. Asgari ücretin 17 bin TL olarak açıklanması yeni bir tartışmayı da beraberinde getirirken, bu tutarın vatandaşa yetip yetmeyeceği sorgulanmaya başladı. Bir diğer sorgulanan durum ise bu ücret artışlarıyla birlikte enflasyonun gelecekte nasıl olacağı sorusu oldu.

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez de kendi internet sitesinden bu duruma bir açıklık getirirken, AKP hükümetinin ilk ne yapması gerektiğini açıkladı.

Eğilmez, kendi sitesinde kaleme aldığı yazısında, ‘‘Satın alma gücünün sürekli düşmesi insanların taleplerinin düşmesine, bu da büyüme oranının düşmesine ve ardından işsizliğin yükselmesine yol açar. Ne var ki asgari ücretin artırılması ekonomi açısından canlılığın korunmasıyla birlikte şirketlerin maliyetlerinin artmasına, bu artışların fiyatlara yansıtılmasına ve dolayısıyla enflasyonun daha da yükselmesine yol açar’’ ifadelerini kullandı.

Hükümetin enflasyonu, faizleri enflasyonun altında tutarak, enflasyonu denetlemeye çalıştığını da belirtirken, AKP’nin asıl yapması gereken şeyi de açıkladı.

Eğilmez’e göre, AKP eğer enflasyonla gerçekten mücadele etmek istiyor ve piyasanın da buna destek vermesini istiyorsa, ‘kamu kesimi israfına son verilerek yola çıkılmasından başka çare yoktur’ dedi.