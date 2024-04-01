Mahfi Eğilmez AKP’ye kaybettiren 8 maddeyi açıkladı

Ekonomist Mahfi Eğilmez, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı analizde, özellikle AKP'nin yanlış ekonomi politikaları sonucunda artan enflasyon ve hayat pahalılığının seçim sonuçları üzerinde belirleyici bir etken olduğunu ifade etti.

Mahfi Eğilmez'e göre, bu ekonomik sorunlar halkın yaşam standartlarını olumsuz yönde etkiledi ve seçim tercihlerini etkiledi.

"EKONOMİ - HUKUK - YOLSUZLUK"

Mahfi Eğilmez'in yaptığı analize göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde AKP'nin kaybetmesinde etkili olan faktörler sırayla şunlar:

“Ekonomik Durum: Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı, seçmenlerin yaşam standartlarını olumsuz etkiledi ve ekonomik koşulların kötüleşmesiyle birlikte halk desteği azaldı. Sığınmacı Politikası: Bazı vatandaşlar, sığınmacılara verilen hakların kendi haklarına öncelik verilmesine karşı çıktı ve bu durum iktidar partisine olan desteği azalttı. Tek Adam Rejimi: Başkanlık sistemiyle birlikte tek kişinin kararlarının daha fazla ön plana çıkması ve bu kararların düzeltilmesi imkânının azalması, bazı seçmenlerde rahatsızlık yarattı. Yolsuzluk ve İsraf: Artan yolsuzluklar ve kamu kesimindeki israf, seçmenlerin iktidara olan güvenini sarsarak iktidar partisine karşı bir tepki oluşturdu. Atatürk Karşıtlığı ve Laiklik: İktidarın Atatürk karşıtı ve laikliği tehdit eden politikaları, bazı seçmenlerde rahatsızlık ve tepki yarattı. Hukukun Askıya Alınması: Hukukun giderek askıya alınması ve laikliğin tehdit edilmesi, insanların iktidar partisine olan güvenini zedeledi. CHP'nin Performansı: CHP'nin etkili çalışmaları, doğru adaylar ve iletişim stratejileriyle seçmenlerin desteğini kazanmasına katkı sağladı. Propaganda Yaklaşımı: AKP'nin seçim propagandasında, kendilerine oy vermeyenlere hizmet getirilmeyeceği tehdidinde bulunması, bazı seçmenlerde bir tepkiye neden oldu ve bu da iktidar partisine olan desteği azalttı.”

Mahfi Eğilmez devamında ise şu yorumda bulundu:

“Bu saydıklarımın hepsinin ve burada saymayı unuttuğum başka bazı nedenlerin bu seçim sonuçlarında belirli oranda etkisi olmuş olabilir.

Ama bence bunların hiçbiri AKP’nin bu seçimi kaybetmesindeki kilit neden değil.

Eğer öyle olsaydı bir yıl önceki genel seçimlerde de benzer sonuçların ortaya çıkması gerekirdi.

Çünkü bu yaşananlar uzunca bir süredir gündemde yer alıyor.

Bu saydıklarım arasında ilki dışında hiçbiri seçmenin bir yıl içinde bu kadar köklü biçimde görüş değiştirmesine yol açmış olamaz.”

"BİLİMDEN AYRILANI KURT KAPAR"

Mahfi Eğilmez'in analizinin sonunda şu ifadeleri kullandı:

"Özetle, bu seçim sonuçlarının üzerindeki en büyük etken, AKP'nin yanlış ekonomi politikasıyla neden olduğu enflasyon ve özellikle de hayat pahalılığıdır. Bu durum, gelir dağılımının alt üst olması ve ücret düzeninin tamamen bozulmasıyla birlikte, emeklilerden asgari ücretlilere kadar ücret geliri elde edenlerin büyük çoğunluğunun AKP'ye ret oyu vermesine yol açtı.

Eğer AKP, seçimler öncesinde emeklilere, asgari ücretlilere ve genel olarak ücretlilere bir kez daha ücret artışı sağlasaydı, sonuç farklı olabilirdi. Ancak bu durumda bile yılın geri kalanında bütçe dengeleyicisi olmayacaktı.

Paranız rezerv para olmadığı halde enflasyon yükseldiğinde faizleri düşürür, TL'nin gerçek dış değerini korur, döviz rezervlerinizi harcayarak bu dengeyi korumaya çalışırsanız, kamu kesiminde inanılmaz boyutlarda israf yaşanırken tasarruf konusunu önemsemez ve tüketimi desteklerseniz, ücret artışları gerçekleştiremezsiniz. Ve sonuç olarak ortaya çıkan budur.

Yıllardır söyledik, ancak anlatamadık: Bilimden ayrılanı kurt kapar. Bu bazen biraz geç olur ama önünde sonunda olur."