Mahfi Eğilmez: Hazır olun

Mahfi Eğilmez: Hazır olun
Kaynak: Haber Merkezi
İki deneyimli ekonomist olan Prof. Dr. Işın Çelebi ve Dr. Mahfi Eğilmez, 2024 Mart ayı ekonomisini değerlendirdi. Dr. Eğilmez, "Yıllık hane halkı tüketim oranımız yüzde 12.8 olarak açıklandı. Bu da tüketim artışımızın gelirimizden daha fazla olduğunu gösteriyor" dedi.
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Mahfi Eğilmez: Hazır olun 1

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mahfi Eğilmez, Türkiye'nin Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) rakamının 26.3 trilyon TL olduğunu belirtti.

Söz rakamın TÜİK tarafından kabul edilen kurla hesaplandığında 1 trilyon 119 milyar doları bulduğunu söyledi.

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Mahfi Eğilmez: Hazır olun 2

Eğilmez, bu rakama sığınmacıların ürettiği mal ve hizmetlerin de dahil olduğunu belirterek, "Kişi başı geliri hesaplarken sığınmacıları nüfusta yok saydığımız için nüfusumuz daha az görünüyor ve kişi başı gelir 13 bin 110 dolar olarak daha yüksek oluyor. Ama sığınmacıları dahil ederek hesapladığımda bu rakam 11 bin dolara düşüyor. Yıllık olarak hane halkı tüketim oranımız ise yüzde 12.8 olarak açıklandı. Bu da tüketim artışının gelirden daha fazla olduğunu gösterdi" dedi.

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Mahfi Eğilmez: Hazır olun 3

Martta açıklanan ekonomik göstergeler arasından büyüme oranı ve turizmin olumlu olduğunu belirten Dr. Mahfi Eğilmez, yüzde 4,5 açıklanan 2023 büyüme oranını iyi olarak açıkladı.

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Mahfi Eğilmez: Hazır olun 4

Diğerlerini de paylaşarak Türkiye’nin yüzde 67’lik enflasyonuyla Arjantin ve Lübnan’ın ardından üçüncü sırada olduğunu belirtti.

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Prof. Dr. Işın Çelebi de 4,5’lik büyüme oranının hizmetler sektöründeki büyümeden kaynaklandığına işaret ederek tarımdaki büyümenin 0,5 ile gelecek için çok ciddi bir tehlike olduğunu ifade etti.

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"SOKAKTAKİ VATANDAŞ ENFLASYON İLE CİDDİ MÜCADELE OLMADIĞINI GÖRÜNCE..."

Eğilmez, en son açıklanan yüzde 67’lik enflasyon oranı ile Türkiye’nin, yüzde 254’lük Arjantin ve yüzde 177’i ile Lübnan’dan sonra üçüncü sırada geldiğini ifade etti. Enflasyonun yapışık hale geldiğine de değinen Eğilmez, "Sokaktaki vatandaş enflasyon ile ciddi mücadele olmadığını görünce iç tüketimini kısmıyor. Kredi kartı taksit sayıları kısıtlandı ama tüketimin önüne geçilemiyor. Maliye politikası gevşekse ve yarı sıkı para politikanız varsa önleyemezsiniz. Sokağın davranışı da fiyatları artırıyor. Sarmaldan çıkılamıyor” dedi.

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Mahfi Eğilmez: Hazır olun 7

"CARİ AÇIK GEÇEN YILA GÖRE DÜŞTÜ"

Geçtiğimiz yılın bütününde 143 milyar lira olan bütçe açığının 2024 yılında şimdiden 151 milyar liraya ulaştığını belirten Eğilmez, “Ocak, Şubat nakit açığı 405 milyar liraya yükseldi. Bu bütçeyi de zorluyor. Türkiye’nin 2023’ün ilk 3 aylık verisine göre 483 milyar dolar toplam dış borcu var. 12 aylık 37 buçuk milyar dolarlık bir cari açığımız var, düşüyor.

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İhracatta 500 milyon dolarlık bir artış oldu. 2023 Ocak’ına göre ithalatta 7,6 milyar dolarlık bir düşüş var. Bunun yaklaşık 4 milyar doları, altın ithalatındaki düşüşten kaynaklanıyor. Böylece cari açığımızda Ocak’ta 7,8 milyar dolarlık bir düşüş yaşadık” dedi.

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Mahfi Eğilmez: Hazır olun 9

"FAİZİ YÜZDE 75’E ÇIKARMAK..."

Enflasyonla mücadele de farklı yöntemler denenebileceğini anlatan Eğilmez, en kötüsünün enflasyonu takip etmek olduğunu açıkladı.

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Mahfi Eğilmez: Hazır olun 10

Eğilmez, “Merkez Bankası, faizi yüzde 45 yerine bir anda yüzde 75’e çıkarabilir. Böylece sistemi önce bir sarsarsın ve oradan geriye gelirsin. Böylece enflasyonun önüne geçerek önemli bir etki oluşturabilir. Bu şekilde farklı yöntemler denenebilir” dedi.

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