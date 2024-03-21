Mahfi Eğilmez: Hazır olun

Eğilmez, bu rakama sığınmacıların ürettiği mal ve hizmetlerin de dahil olduğunu belirterek, "Kişi başı geliri hesaplarken sığınmacıları nüfusta yok saydığımız için nüfusumuz daha az görünüyor ve kişi başı gelir 13 bin 110 dolar olarak daha yüksek oluyor. Ama sığınmacıları dahil ederek hesapladığımda bu rakam 11 bin dolara düşüyor. Yıllık olarak hane halkı tüketim oranımız ise yüzde 12.8 olarak açıklandı. Bu da tüketim artışının gelirden daha fazla olduğunu gösterdi" dedi.