Mahfi Eğilmez kur korumalı mevduatın şifresini açıkladı

Muhabir: Bülent SANSAR

Resmi Gazete'de pazar günü yayımlanan kararla Merkez Bankası’ndan KKM için flaş bir hamle gelmişti. Kur Korumalı Mevduat'a Hazine'den ödenen milyarlarca lira para uçtu gitti. KKM kararı alındığı dönemde eleştirilerin odağına oturtulmuştu. Pazar günü alınan kararla birlikte iktidarın Kur Korumalı Mevduat'tan kurtulmaya çalışıyor yorumu yapıldı. Muhafeletten sert eleştiriler geldi. O eleştiriler "madem kaldıracaktınız niye milyarlarca lira ödediniz" yönündeydi. İşte bu gelişmeler çerçevesinde ünlü ekonomist yaptığı paylaşımla KKM için son nokta koydu. Eleştirisini iki cümle ile yaptı.

Mahfi Eğilmez'in o ilginç paylaşımı

"Türkiye gerçekten ilginç bir ülke: Kur korumalı mevduat hesapları ilk kez piyasaya sürüldüğünde kurtarıcı gibi sunulmuştu. Şimdi ondan kurtulmak için atılan adımlar kurtarıcı gibi sunuluyor."