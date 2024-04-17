Mahfi Eğilmez Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

İktisatçı ve ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye’nin 2024 yılı için ekonomik durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin bu yıl Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerinin üzerinde büyüme kaydedeceği öngördüğünü belirten Eğilmez, yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 50 üzeri olarak öngördü.

“BU YIL TÜRKİYE’NİN YÜZDE 4 DOLAYINDA BÜYÜMESİNİ BEKLİYORUM”

Eğilmez, "IMF’nin tahminleri doğru çıkarsa Türkiye, geçen üç yılda ulaştığı yüzde 7,1 oranındaki büyüme hızı ivmesini 2024 yılında kaybedecek, enflasyon ise yüksek kalmaya devam edecek. Her ne kadar büyümenin yüzde 3,1’e gerilemesiyle enflasyonun yüzde 45’e ve cari açığın yüzde 2,8’e gerilemesi tutarlı görünse de benim tahminlerim daha farklı. Ben bu yıl Türkiye’nin yüzde 4 dolayında büyümesini bekliyorum. Bu beklentimin altında faizlerin düşük devam edeceği tahminim var” ifadelerini kullandı.

FAİZLER ENFLASYONUN ALTINDA KALIRKEN ENFLASYON DENETİM ALTINA ALINAMAZ

Eğilmez, faizler enflasyonun altında kalmaya devam ettiği taktirde tüketimin azalması, talebin düşmesi ve dolayısıyla enflasyonun denetim altına alınmasının mümkün olmayacağını söyledi.

Yıl sonu enflasyonun IMF’nin tahminine yakın bir yerde çıkabileceğini söyleyen Eğilmez, kendi tahminin yüzde 50’nin üzerinde olduğunu, ama bu enflasyonun düşüş eğilimine girmesinden değil büyük ölçüde baz etkisinden kaynaklanan bir düşüş olacağını söyledi.

Eğilmez, büyümenin kendi tahmin ettiği gibi yüzde 4 dolayında olursa cari açığında yüzde 3,5 dolayında olacağını söyledi.

IMF ENFLASYON TAHMİNİNİ ARTIRDI

IMF, Türkiye enflasyon beklentisini yukarı doğru artırdı. Açıklanan verilere göre 2024 yılı tüketici fiyatları beklentisi 58 seviyelerinden yüzde 59,5 seviyelerine çıkarıldı. 2025 yılının enflasyon beklentisi ise yüzde 38,4 olarak duyuruldu. IMF bunun yanında gelecek iki yılın işsizlik oranını da açıkladı. Açıklanan rakama göre yüzde 9,6 olarak öngörüldü.