Mahfi Eğilmez'den döviz ve faiz uyarısı: Çok önemli diyerek açıkladı

Mahfi Eğilmez, X hesabından yaptığı paylaşımda İris Cibre'nin IMF tarafından gelişmekte olan ülkelere ilişkin yayımlamış olduğu öneri makalesini paylaşarak "Çok önemli bir uyarı" notunu düştü.

Finansal piyasaların uzmanı İris Cibre’nin paylaştığı IMF makalesi birçok kişi tarafından dikkat çekti.

IMF'nin "Gelişen Piyasalarda Döviz Politikalarının Finansal İstikrara Etkileri" başlıklı raporunda, yüksek faiz oranlarına rağmen gelişen piyasaların yumuşak bir iniş senaryosunu sürdürdüğü belirtilirken, özellikle dolar karşısında para birimlerinde gözlemlenen değer kaybına dikkat çekildi.

Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde yaşanan değer kaybının, finansal istikrar açısından olumsuz etkiler doğurup doğurmayacağını değerlendirmenin kritik olduğu vurgulandı. Raporda, para birimlerinin ekonomik temellerle uyumlu seviyelere doğru, faiz oranı farklılıkları da dahil olmak üzere düzenli bir şekilde değer kaybetmesinin ekonomi açısından yapıcı olabileceği belirtilirken, ani ve büyük ölçekli değer kayıplarının finansal istikrarsızlığı tetikleyebileceği de ifade edildi.

Raporda, bu yıl için böyle olumsuz durumlarla karşılaşılmamış olmasının memnuniyet verici olduğu vurgulanırken, döviz piyasası müdahalelerinin yanı sıra finans sektörüne yönelik senaryolara hazırlıklı olmanın mali politikaların temel ilkesi olduğu belirtildi.

İris Cibre tarafından paylaşılan ve makalenin kısa bir özetinin geçtiği paylaşım, Eğilmez tarafından "Çok önemli bir uyarı" notuyla paylaşıldı.

Mahfi Eğilmez'in paylaşımı şöyle:

İRİS CİBRE NE DEMİŞTİ?

Cibre, IMF'nin yayımladığı makaleye ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

IMF gelişmekte olan ülkelere bir tavsiye makalesi yayınlamış.

Diyor ki, yüksek faizle güçlü sermaye akımları aldılar. Fakat, herhangi bir risk durumunda, bu akımların hızla girdiği gibi çıkması riski var.

Tedbir olarak FX (döviz) müdahaleleri işe yarayacaktır. Fakat, bunu ana politika haline getirmemelidirler. Riskleri hesaplayıp, ana politikanın tamamlayıcısı halinde tutmalıdırlar

Güzel makale, HERKESE! tavsiye ederim...

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