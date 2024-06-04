Mahfi hocadan korkunç dolar euro uyarısı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mahfi hocadan korkunç dolar euro uyarısı

Deneyimli iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez dolar ve euroda korkunç bir tablo ile karşılaşabileceği yönünde uyarılarda bulundu. Dolar ve euroyu ters yola girmiş bir kamyona benzeten Eğilmez tetikte bulunun uyarısı yaptı.

Yaptığı paylaşımlar ve kişisel blogunda yazdığı yazılarla dikkat çeken eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, yine önemli bir paylaşıma imza attı. Deneyimli iktisatçı Mahfi Eğilmez kendisine kurla ilgili sorulan soruya üç cümlelik paylaşımda bulundu. O paylaşımda tehlikenin boyutları gözler önüne serildi. Mahfi Hocaya "Sonbahara kadar kur artmadan kalır mı" diye soruldu. Mahfi Eğilmez de verdiği cevapla tehlikenin boyutlarını anlattı. Hem doları hem de euroyu ters yola girmiş bir kamyona benzetti. Mahfi Hoca "her an köşeden ters yöne girmiş bir kamyon çıkacakmış gibi tetikte olmak zorundasınız burada" dedi

"Sonbahara kadar kur artmadan kalır mı" diye sorular geliyor bana. Bilmiyorum ama her an köşeden ters yöne girmiş bir kamyon karşınıza çıkacakmış gibi tetikte olmak zorundasınız burada. Biliyorum böyle yaşamak çok yorucu bir şey ama gerçek bu"

İşte Mahfi Eğilmez'in döviz kurunu ters yola girmiş bir kamyona benzettiği paylaşımı:

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