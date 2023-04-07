‘Pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde’ etiketini yapan Akkoyun’un diğer afişleri ortaya çıktı

“Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” etiketleriyle gündeme gelen ve bu etiketler yüzünden gözaltına alınıp serbest bırakılan Mahir Akkoyun'un Erdoğan'ı ve AKP hükümetini eleştirdiği diğer afişleri ortaya çıktı.

Akkoyun AKP'nin ve Erdoğan'ın yanlış ekonomi politikaları sonucu artan hayat pahalılığını eleştirdiği tasarımında AKP'nin ampul logosuna alternatif olarak soğanlı bir logo tasarlayarak paylaşımında, "Soğanın pazardaki fiyatı 25 TL. Bu da AKP'ye yeni logo önerim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' afişlerini de yeniden tasarlayarak eleştirel yaklaşımda bulunan Akkoyun paylaşımında, "Türkiye'nin yüzyılı: Geçim sıkıntısı nedeniyle sokak ortasında bedenini ateşe verip intihar eden yoksullar" dedi.

Akkoyun 'Türkiye Yüzyılı' kampanyasını eleştirmeye devam ederek AKP'nin politikalarıyla ortaya çıkarttığı uzun yağ kuyruklarını afişine konu ederek, "Türkiye'nin yüzyılı: Neredeyse her ilde görünen ve metrelerce uzayıp giden sıvı yağ kuyrukları" paylaşımında bulundu.

Akkoyun bir diğer 'Türkiye Yüzyılı' eleştirisinde ise vatandaşın artık evine almayı yeltenemediği kırmız etin pahalılığını konu etti ve paylaşımında şunları yazdı: "Türkiye'nin yüzyılı: Milyonlarca insan için kırmızı et tüketmek lüks haline geldi"

Akkoyun daha sonra ise pahalılığı eleştirdiği ve gündem olan etiketleri tasarlayarak Twitter'da paylaştı. Akkoyun paylaşımında, "Şöyle stickerlar tasarladım. İnsanların enflasyonla ve hayat pahalılığıyla en çok yüzleştikleri yerler olan marketlerde, manavlarda, pazarlarda ve alışveriş merkezlerinde yer alan ürünlere ve ürün rafları gibi yerlere yapıştırılsın diye" dedi.

Akkoyun daha sonra ise insanların yoğun talebinin ardından tasarladığı etiketlere rahatlıkla ulaşılabilmesi için paylaşım yaptı.