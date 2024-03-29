Mahkeme başkanından Zehra'yı katleden sanığa tokat gibi yanıt: Böyle sevmeyin

Olay, geçen yıl 28 Eylül’de, Gazi Caddesi’nde gerçekleşti. Arif Ergin, iki ay önce boşandığı ve cadde üzerinde tartıştığı Zehra Gümüş’ü, elindeki bıçakla 16 kez yaraladı. Gümüş, caddede bulunan bir mağazaya sığınmayı başardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Gümüş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından parkta suç aletiyle birlikte bulunan Arif Ergin, hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, Arif Ergin hakkında ‘Boşandığı eşi kasten öldürme, kadına karşı kasten öldürme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açtı.

“KENDİMİ KORUMAK İSTEDİM”

Ergin, Çorum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, tutuklu sanık ile birlikte tarafların yakınları, avukatları ve 11 tanık da hazır bulundu. Arif Ergin savunmasında, “Eşimin sağlık sorunları olduğu söylendiği için ailesiyle görüştükten sonra anlaşmalı boşanma yoluna gittik ve boşandık. Zehra Gümüş, hastanede hasta bakıcı olarak çalışıyordu. Eve uzun süre gelmediği günler oluyordu. Hasta bakmakla meşgul olduğunu söylüyordu. Elbette, eşimle ilgili dedikodular da kulaklarıma geliyordu. Ancak ben bunların hiçbirine inanmıyordum. Bir iş için çarşıda arkadaşımla buluşmuştum. Kahvede oturup çay içerken boşandığım eşimi gördüm.

Yanında bulunan erkek biraz onun önünden yürüyordu. Ben de onların peşinden gittim, yanındaki erkekle birlikte bir mağazaya girdiler ve bir süre sonra ellerinde poşetlerle dışarı çıktılar. Ben de yan mağazaya girdim ve bir bıçak satın aldım. Amacım, olası bir durumda kendimi korumaktı. Bir otomobile bindiler, ben de onları takip ettim. Otomobilin arkasında ‘Biz bitti demeden bitmez’ yazıyordu. Eşimin sosyal medya hesabında da aynı yazıyı görmüştüm. Bir mağaza önünde durdular. Birbirlerine sarılarak ayrıldılar. Sonra yanına gittim ve ‘Benden bu adam için mi ayrıldın’ diye sordum. Bana, ‘Bu dünyada sen de çocuklarım da artık benim için yok’ diyerek tepki gösterdi. Daha sonra olanları hatırlamıyorum” dedi.

“ALDATILDIĞIM İÇİN ÖLDÜRDÜM”

Duruşmada, mahkeme başkanı, “Şimdi sana bir soru soruyorum, Zehra Gümüş’ü sen mi öldürdün?” dedi. Tutuklu sanık ise “Evet, ben öldürdüm” diye cevap verdi.

Mahkeme başkanının “Peki neden öldürdün?” sorusuna ise sanık “Ben eşimi çok seviyordum” cevabını verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Bu sevgi değil, bu şekilde sevmeyin. Zaten boşanmışsın, bu kadın senin için mülk değil. Tarla değil, arsa değil, neden cinayeti işledin?” dedi. Sanık Arif Ergin ise “Beni aldattığı için öldürdüm” diye yanıtladı.

Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakın tamamlanması için ertelendi.