Mahkeme, Bosnalı Sırp lider Dodik hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik hakkında, Bosna Hersek Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymadığı gerekçesiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

KAYNAK: AA
Mahkeme, Bosnalı Sırp lider Dodik hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti

Bosna Hersek Mahkemesince yapılan açıklamada, Bosna Hersek Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin kabul edildiği belirtilerek, uluslararası temsilci niteliği taşıyan Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi ve OHR'nin kararlarına her durumda karşı çıkan Dodik hakkında, yasal işlem başlatılacağı ifade edildi.

Ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen Dodik, iddianamenin kabul edilmesine ilişkin henüz açıklama yapmazken, Bosnalı Sırp yetkililer mahkemenin kararına tepki gösterdi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, yapılanların RS yetkililerine karşı yürütülen "siyasi kovalamacanın" devamı olduğunu kaydederek, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi'nin yasal bir yetkili olmadığını savundu.

RS Başbakanı Radovan Viskovic de iddianamenin kabul edilmesini "RS'ye yapılan bir saldırı" şeklinde nitelendirdi.

Bu arada, Dodik'in yanı sıra RS Resmi Gazete Müdürü Milos Lukic hakkında hazırlanan iddianame de mahkeme tarafından kabul edildi.

RS Ulusal Meclisi (NSRS), geçen aylarda Yüksek Temsilci'nin kararlarının entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması yönünde karar almıştı. Yüksek Temsilci Christian Schmidt ise NSRS'nin bu kararını iptal ettiğini ve yürürlüğe giremeyeceğini açıklamıştı. Schmidt'in açıklamasına rağmen karar yürürlüğe girmişti.

BOSNA HERSEK'TE OHR VE YÜKSEK TEMSİLCİ

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'nın getirdiği karmaşık siyasi yapının yanı sıra ülkede yine Dayton ile oluşturulan Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) ihtiyaç durumunda yasa çıkarabilecek yetkiye sahip.

OHR, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik, ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini de koordine ediyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) her yıl Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor sunan Yüksek Temsilci, "Bonn yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa çıkarabiliyor.

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