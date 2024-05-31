Mahkeme haberleri fikir özgürlüğünden saymadı. Mahkeme kararı ve deliller ortada!

Bodrum Yalıkavak’ta yapılan bir otelin doğayı nasıl tahrip ettiği uydu görüntüleri ile tespit edildi.

Küdür Mevkii’nde 13 dönüm arazi üzerine yapılan otelin, 3. Derece doğal sit alanı ve kıyı kenar çizgisinde kalan koyu betona dönüştürdüğü öğrenildi.

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün ortaya çıkardığı habere göre; Bodrum 1. Asliye Ceza Mahkemesi, imar kirliliği suçlamasıyla yargılanan MGallery The Bodrum Hotel sahibi M.D.’ye 3 yıl hapis cezası verdi.

Bu karardan kısa bir süre sonra müşterilerinin denize girmesi için yapılan iskele için denize beton döküldü.

MAHKEMEDEN HABERLERE YAYIN YASAĞI

Tüm yaşananlara rağmen mahkeme, konuyla ilgili yapılan haberlerin fikir ve düşünce özgürlüğüne uygun olmadığına hükmetti.

Söz konusu haberlerin eleştiri sınırlarını aşarak karalayıcı, aşağılayıcı ve toplumun güven duygusunu sarsıcı olduğunu belirten mahkeme tüm haberlere yayın yasağı getirdi.

Yayın yasağıyla birlikte internet sitemizde yer alan haberi de erişime kapatmak durumunda kaldık.

Karara gerekçe olarak şu ifadelere yer verildi:

“27/05/2024 tarihli dilekçesinde karşı taraf olarak gösterilen muhatabın internet sayfalarında yer alan içeriklerin müvekkilinin itibarını ve kişilik haklarının zedelediğinden dolayı Hakimliğimizin 2024/5713 değişik iş sayılı kararına itiraz edilmiş olmakla, itiraz dilekçesi ve yayın içerikleri bir bütün halinde değerlendirildiğinde, Anayasa ve İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış olan fikir ve düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecek nitelikteki açıklamalar olduğu, yayınların eleştiri sınırlarını da aşarak talepte bulunanı kamuoyu nezdinde karalayıcı, aşağılayıcı ve toplumdaki güven duygusunu sarsıcı nitelikte zarar verme amaç ve kastı ile yazıldığı anlaşılmış olup talebe konu yayınların bu haliyle kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olduğundan 5651 Sayılı Yasa uyarınca yasal şartları oluşmakla talep eden vekilinin dilekçesine konu içeriklere erişimin engellenmesine dair talebinin kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.”

PEKİ, KANUNA AYKIRI KATLEDİLEN DOĞANIN ÖZGÜRLÜĞÜ NE OLACAK?

Mahkeme kararıyla söz konusu yapının kanuna aykırı olduğunun tespit edilmesine ve böyle bir kararın ardından otel çevresinde hala denize beton dökmeye kadar çalışma yapılmasını göz ardı eden mahkemenin kararı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Ortaya çıkan tablo “Doğanın özgürlüğü ne olacak?” sorusunu akıllara getirdi.