Ekşi Sözlük’e yeniden erişim engeli. Mahkeme kararı kaldırmıştı

9 gündür kapalı olan sosyal paylaşım platformu Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla dün kaldırılmıştı.

Karara yapılan itirazı inceleyen 5. Sulh Ceza Hakimliği Ekşi Sözlük'e erişim engelleme kararını kesin olarak onayladı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'deki katılımcı sözlükler arasında en fazla toplam ve aylık tanım yapılan sitelerden biri olan Ekşi Sözlük'e 21 Şubat'ta erişim engeli getirilmişti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan sorgulamada, Ekşi Sözlük'ün kurum kararıyla erişime engellendiği görülmüştü.