3 Mart 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ekşi Sözlük’e yeniden erişim engeli. Mahkeme kararı kaldırmıştı

Ekşi Sözlük’e yeniden erişim engeli. Mahkeme kararı kaldırmıştı

Sosyal paylaşım platformu Ekşi Sözlük hakkında kaldırılan erişim engeli kararı, karara itiraz sonucu kesin olarak onaylanarak yeniden getirildi.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 05:03
Takip Et

Mahkeme kararı kaldırmıştı. Ekşi Sözlük’e yeniden erişim engeli

Ekşi Sözlük’e yeniden erişim engeli. Mahkeme kararı kaldırmıştı
+
Aa
-

9 gündür kapalı olan sosyal paylaşım platformu Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla dün kaldırılmıştı.

Karara yapılan itirazı inceleyen 5. Sulh Ceza Hakimliği Ekşi Sözlük'e erişim engelleme kararını kesin olarak onayladı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'deki katılımcı sözlükler arasında en fazla toplam ve aylık tanım yapılan sitelerden biri olan Ekşi Sözlük'e 21 Şubat'ta erişim engeli getirilmişti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan sorgulamada, Ekşi Sözlük'ün kurum kararıyla erişime engellendiği görülmüştü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini ''Yine Türkiye'yi vuracak'' dedi
1
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini ''Yine Türkiye'yi vuracak'' dedi
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini ''Yine Türkiye'yi vuracak'' dedi
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
2
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
3
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
4
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
﻿Haluk Levent Kızılay çadırları hakkında yeni açıklamada bulundu
5
﻿Haluk Levent Kızılay çadırları hakkında yeni açıklamada bulundu
﻿Haluk Levent Kızılay çadırları hakkında yeni açıklamada bulundu
﻿İşte EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
6
﻿İşte EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
﻿İşte EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
﻿12 akademisyen ortaya çıkardı. Denizin altı yeni faylarla dolu
7
﻿12 akademisyen ortaya çıkardı. Denizin altı yeni faylarla dolu
﻿12 akademisyen ortaya çıkardı. Denizin altı yeni faylarla dolu
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un forveti Ze Luis'in yeni takımı belli oldu
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un forveti Ze Luis'in yeni takımı belli oldu
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un forveti Ze Luis'in yeni takımı belli oldu
﻿ABD Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi açıklayacak
﻿ABD Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi açıklayacak
﻿ABD Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi açıklayacak
﻿Marius Sumudica'dan şaşırtan karar
﻿Marius Sumudica'dan şaşırtan karar
﻿Marius Sumudica'dan şaşırtan karar
﻿Galatasaray ve Beşiktaş'a kötü haber
﻿Galatasaray ve Beşiktaş'a kötü haber
﻿Galatasaray ve Beşiktaş'a kötü haber
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.