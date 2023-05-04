Mahkeme kararını açıkladı: Nasuh Mahruki AKP'ye tazminat ödeyecek

AKUT'un eski başkanı Nasuh Mahruki AKP'ye hakaret ettiği gerekçesi ile tazminat ödemeye mahkum edildi.

Mahkeme kararını açıkladı: Nasuh Mahruki AKP'ye tazminat ödeyecek

AKP'ye hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

AKP'nin avukatları Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan'ın açtığı dava dilekçesinde, Mahruki'nin Twitter hesabından 'partinin kişilik ve saygınlığına saldırıda bulunduğu' belirtilerek, 50 bin lira manevi tazminat talep edildi.

MAHRUKİ VE AVUKATI DAVAYA KATILMADI

Ankara 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında AKP avukatı Cemaloğlu hazır bulunurken, sanık Mahruki ve avukatı katılmadı. Mahkeme hakiminin, Cemaloğlu'na söz vermesi üzerine avukat, önceki beyanlarını tekrar etti.

Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, davayı kısmen kabul edip Mahruki'nin AKP'ye 10 bin lira manevi tazminat vermesine hükmetti. (DHA)

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