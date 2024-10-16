Mahkemeden Kılıçdaroğlu için zorla getirilme kararı. Erdoğan'ın eski avukatı talep etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mahkemeden Kılıçdaroğlu için zorla getirilme kararı. Erdoğan'ın eski avukatı talep etti

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, devam eden hakaret davasında Kemal Kılıçdaroğlu hakkında mahkemeye 'zorla getirilme' kararı verdi.

Kararın, Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal'ın açtığı hakaret davası kapsamında verildiği belirtildi.

Bugün yapılan duruşmada, İnal’ın avukatı, Kılıçdaroğlu’na yönelik şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, mahkemeden Kılıçdaroğlu’nun zorla getirilmesini talep etti.

Mahkeme, bu talebi yerinde bularak, sanığın zorla getirilmesi kararını açıkladı.

Öte yandan, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in yetkilendirmesiyle duruşmaya katılan Avukat Uğur Çelik, “Müvekkilimizin ikametgahı Ankara’dadır, talimatların buraya gönderilmesini talep ediyoruz” açıklamasında bulundu. Ancak mahkeme bu talebi kabul etmeyerek, Kılıçdaroğlu’nun duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.

Davanın ayrıntıları, İnal’ın Kılıçdaroğlu’na karşı açtığı hakaret suçlamalarına dayanıyor ve sürecin nasıl gelişeceği merakla bekleniyor.

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