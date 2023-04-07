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Mahkeme Kızılcık Şerbeti hakkında kararını verdi. 5 program durdurma cezasına itiraz edilmişti

Kızılcık Şerbeti hakkında verilen RTÜK kararı gündem olmuştu. Dizinin ve kanalın avukatları RTÜK kararına itiraz etmişti. Yüksek mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Böylece "Kızılcık Şerbeti bu akşam yayınlanacak mı?" sorusu da cevap bulmuş oldu.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 11:07
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Mahkemeden Kızılcık Şerbeti kararı! RTÜK 5 program durdurma cezası vermişti

Mahkeme Kızılcık Şerbeti hakkında kararını verdi. 5 program durdurma cezasına itiraz edilmişti
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Kızılcık Şerbeti'nde istemediği bir adamla ailesinin zoruyla evlendirilen Nursema karakterinin düğün gecesi camdan atılması büyük tepki toplamıştı.

'Kızılcık Şerbeti' dizisi geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümündeki kadına şiddet sahnesi nedeniyle ceza almıştı. RTÜK'ün kararına göre diziye 5 hafta durdurma ve 1.5 milyon TL'lik para cezası verilmişti.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Show TV avukatları kararı hızlıca itiraz etmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre mahkeme kararını verdi.

Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi ve RTÜK'ten de savunma istedi. Bu yüzden uzayan karar süreci nedeniyle Kızılcık Şerbeti bu akşam yayınlanacak.
 

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