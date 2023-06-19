Mahkemenin Banu Alkan'a kestiği ceza belli oldu. Başka bir şarkıcının sesini izinsiz olarak kullanmıştı

'Afrodit' lakaplı şarkıcı ve oyuncu Banu Alkan'ın, müzisyen Nicole Rona'nın (Peachey) sesini izinsiz olarak 'Beyaz Orkide' adlı şarkıda kendisine aitmiş gibi kullandığı iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Banu Alkan ile avukatı Yusuf Peksak hazır bulundu. Duruşmaya katılmayan Nicole Rona'yı ise avukatı İlyas Geyik temsil etti.

''BENİM SES TONUM DÜNYACA BİLİNİR...''

Duruşmada savunma yapan sanık Alkan, ''Ben profesyonel çalışan bir sanatçıyım. 'Beyaz Orkide' isimli eserin söz ve müziği benim adıma kayıtlıdır. Eserin yönetmeni ve aranjörü kanser nedeniyle vefat etmiştir. Bu eser piyasaya çıkmadı. Müşteki, 'eser piyasaya çıksaydı firmayı şikayet ederdim' şeklinde konuşmuştur. Eserin nakarat kısmındaki ses bana aittir. Bu şarkıyı stüdyoda defalarca okudum. Nicole Rona, pilot okuma için stüdyoya gelmiştir. Nakarat kısmını izinsiz kullanmışım diyor. Benim eserimde onun ne işi var? Ben kazanç maksatlı bir şarkı okumadım. İbrahim Tatlıses'in de şarkısını okuyabilirim. Söz konusu şarkıyı ticari maksatla kullanmadım" dedi. Daha sonra son sözü sorulan Alkan, ''Benim ses tonum dünyaca bilinen ses tonu. Beraatımı talep ederim'' şeklinde konuştu.

6 BİN 80 LİRA PARA CEZASI ALDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Banu Alkan'ı 'mali ve manevi haklara tecavüz' suçundan 6 bin 80 lira adli para cezasına çarptırdı. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması ve duruşmadaki tutum ile davranışlarını da dikkate alan mahkeme, bu cezadan hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

"YARGI ÖNÜNDE ÇIKAN KARARA SAYGIMIZ SONSUZDUR"

Kararın ardından konuşan Banu Alkan, ''Bahsi geçen iddialarda ses ona ait olabilir. Ama eserim piyasaya çıkmadığı için herhangi bir kazanç sağlamadım. Ama şarkının sözü ve müziği bana aittir. Kendisi sadece stüdyoda nakarat kısmını pilot okumalara katıldığı için ispat olmuştur. Nicole Rona bu davadan herhangi bir maddi kazanç sağlamamıştır. Yargı önünde çıkan karara saygımız sonsuzdur'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA