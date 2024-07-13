Mahkemenin kararına karşı parsel oyunu

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Mahkemenin kararına karşı parsel oyunu

Samsun'un Kavak ilçesi Köseli köyünde planlanan taş ocağı projesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Köylüler tarafından projenin durdurulması için açılan davanın ardından, firma parsel oyunuyla mahkeme kararını aşmayı denedi.

Cumhuriyet'te yer alan haberdeki iddialara göre, firma, uygulama sahasını dört parçaya bölmüş ve üç ayrı parsel için verilen yürütmeyi durdurma kararını aşmak için projeyi dört ayrı parsel üzerinde sürdürmeyi planladı. Köylüler ise bu yeni plana da karşı dava açtı.

Kavak Sanayici İş Adamları Yöneticileri ve Akademisyenleri Derneği (KAVSİYAD) Başkanı Serdar Yerişkin, Köseli köyüne kurulacak taş ocağı projesinin bölgede orman kesimine yol açtığını belirterek, projenin su kaynaklarını tehlikeye atabileceğine dikkat çekti.

Yerişkin, şantiyenin faaliyete geçmesiyle birlikte yapılacak patlatma işlemlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı.

Yerişkin, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Aynı bölgede üç ayrı parsel için mahkeme kararıyla durdurulan ruhsatların, firmanın farklı bir yolla yeniden başvurmasıyla nasıl geçersiz kılınabileceği düşündürücüdür.

Mahkemenin verdiği 'dur' kararına rağmen devlet kurumlarının nasıl yeniden başvurulara 'evet' diyebildiği ve çalışma izni verebildiği anlaşılamaz bir durumdur. Hukuk kararlarının göz ardı edilmesi, mantıklı bir yaklaşım değildir."

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