Mahmud Abbas'ın TBMM isteği kabul edilmedi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Türkiye’yi ziyareti ve TBMM’de yapacağı konuşma nedeniyle 15 Ağustos’ta olağanüstü toplantıya çağırdı. TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısı dolayısıyla Meclis çevresindeki ve yerleşkedeki güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılacak. Ayrıca, davetliler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

KÜRSÜDE KONUŞACAK

Genel Kurul, yarın saat 15.00’te TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından açılacak. Kurtulmuş’un açış konuşmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas kürsüye gelecek.

Abbas, sağlık sorunları nedeniyle konuşmasının oturduğu yerden yapmak istedi. Edinilen bilgiye göre; Mahmud Abbas'ın sağlık sorunları nedeniyle konuşmasını oturduğu yerden yapmak istediği ancak yapılan görüşmeler sonucunda konuşmasını kürsüde yapmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.

ERDOĞAN DA İZLEYECEK

Abbas, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırılarını anlatacak. Abbas’ın konuşmasının yaklaşık yarım saat sürmesi bekleniyor. Konuşma İngilizce, Türkçe ve Fransızcaya anlık olarak tercüme edilecek.