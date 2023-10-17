Mahmud Abbas'la Blinken'in şakalaşması gündem oldu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile şakalaştığı görüntüler gündem oldu.

Mahmud Abbas'la Blinken'in şakalaşması gündem oldu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya geldi. Abbas'ın Blinken ile şakalaştığı anlar sosyal medyada en konuşulan konular arasına girdi.

Abbas, Blinken'e "Buradan ev almalısın" dedi. Blinken ise "Düşünüyorum" diye cevap verdi.

blinkenabbas.jpgSOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın “Karşınızda bir Yahudi olarak duruyorum” diyen ABD Dışişleri Bakanı Blinken’e karşı tavırları sosyal medyada tartışma konusu oldu.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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