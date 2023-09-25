Mahsun Kırmızıgül 8 yıl aradan sonra geri dönüyor

Son olarak Prestij Meselesi filmiyle seyirci karşısına çıkan mahsun Kırmızıgül, şarkıcılığın yanı sıra dizi setlere dönme kararı aldı. 8 yıllık aranın ardından sete dönen Kırmızıgül, kod adı G.A.D olan bir dizide yapım ortağı ve genel yönetmen olarak yer alacak.

OYUNCU SEÇMELERİ DEVAM EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Boyut Film ile Med yapım'ın ortak çekeceği dizinin şimdilik kod adı G.A.D… Son olarak 2015'te "Şehrin Melekleri" adlı bir dizi film çeken Kırmızıgül, henüz kanalı belli olmayan dizide hem yapım ortağı, hem de genel yönetmenlik yapacak. Oyuncu görüşmeleri başlayan dizinin Kapadokya ve Karadaniz'de çekilmesi planlanıyor. G.A.D. kod adlı dizinin senaryosunu geçmişte Aşk Yeniden ve Hercai"yi de yazan Feraye Şahin kaleme alıyor.