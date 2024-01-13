Müzik albümüyle ünlü dünyasına giren Mahsun Kırmızıgül şarkıcılığın yanı sıra yazıp yönettiği ve rol aldığı filmlerle de konuşuluyor. Peki, Mahsun Kırmızıgül kimdir? Mahsun Kırmızıgül kaç yaşında, nereli?

MAHSUN KIRMIZIGÜL KİMDİR?

Mahsun Kırmızıgül, 26 Aralık 1969 tarihinde Aksaray'da dünyaya geldi. Gerçek adı İsmail Kırmızıgül olan sanatçı, müziğe olan yeteneğiyle genç yaşlarda dikkat çekti.

İlk müzik albümünü 1992 yılında "Yıkılmadım" adıyla çıkaran Mahsun Kırmızıgül, bu albümle müzik dünyasına giriş yaptı. Ardından pek çok başarılı albüm ve single çalışmasına imza atan Mahsun Kırmızıgül, duygusal şarkıları ve etkileyici sahne performansıyla sevildi.

Mahsun Kırmızıgül'ün müzik kariyerinin yanı sıra sinema sektöründe de etkileyici bir yolculuğu bulunmaktadır. Hem oyunculuk hem de film yapımcılığı konusundaki yetenekleriyle dikkat çeken Mahsun Kırmızıgül, "Mucize", "Gülbeyaz", "Beyaz Melek" gibi önemli projelerde yer aldı.

"Mucize" filmi, 2015 yılında Türk sinemasında büyük ses getirdi ve birçok ödül kazandı.

Mahsun Kırmızıgül 14 Şubat 2016 tarihinde avukat Ece Binay ile ABD'de evlenmiştir. Lavin adında bir kızları vardır.

MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN ALMIŞ OLDUĞU ÖDÜLLER

(2007) 34. Altın Kelebek Ödül Töreni - En İyi Fantezi Müzik Erkek Solist Ödülü

(2007) 41. Houston film festivalinde en iyi film ve en iyi yönetmen ödülü

(2009) Singapur uluslararası film festivalinden en iyi performans ve en iyi sinematografi ödülü