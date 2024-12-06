Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü!

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Bezencir hayatını kaybetti. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen ve evinde iki yıldır tedavi gören Faike Bezencir bu sabah saatlerinde evinde yaşamını yitirdi.

Mahsun Kırmızıgül anne acısıyla sarsıldı. Kırmızıgül'ün 99 yaşındaki annesi Faike Bezencir evinde hayatını kaybetti.

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Alzheimer​ hastası olan ve iki yıldır evinde tedavi altında olduğu öğrenilen Faike Bezencir'in ölümü Mahsun Kırmızıgül'ü yasa boğdu.

KONSERİNİ İPTAL ETTİ

Mahsun Kırmızıgül'ün cumartesi akşamı gerçekleşecek konser programını iptal ettiği öğrenildi.

"ANNEM" ŞARKISINI SÖYLERKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Annesine olan düşkünlüğü ile bilinen Mahsun Kırmızıgül daha önce bir sahnesinde "Annem" şarkısını söylerken gözyaşlarını tutamamış ve "Duygusala bağlıyorum sonunu getiremiyorum çünkü annem Alzheimer ve beni tanımıyor. O kadar üzülüyorum ki!" ifadelerini kullanmıştı.

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