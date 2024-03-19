Mahsur kalan 85 kişi 5 saat ecel teri döktü

Kaynak: İHA
Mahsur kalan 85 kişi 5 saat ecel teri döktü
Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Hasköy-Mutki karayolunda mahsur kalan yaklaşık 85 kişi, 5 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Hasköy ve Mutki ilçeleri arasındaki karayolunun Kaymakam Çeşmesi mevkiinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 35 araç mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 2 iş makinesiyle 5 saatlik çalışma sonucunda yolu ulaşıma açarak, araçlarda mahsur kalan yaklaşık 85 vatandaşı kurtardı.

Kar yağışının etkili olduğu bölgede çalışan iş makinesi operatörü İdris Karakan, gün içerisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Hasköy-Mutki karayolunun ulaşıma kapandığını ifade ederek, "İhbar üzerine bölgeye gittik. Kardan yollar kapanmıştı. Kepçe ve rotatif ile yolu ulaşıma açtık" dedi.

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