Mahsur kalan bebeği caddede yüzerek kurtardılar

İtalya'nın Emilia Romagna bölgesinde geçen hafta yoğun yağışlar neticesinde yaşanan sel felaketinde ölenlerin sayısı, kayıp bir kişinin cesedinin bulunmasıyla 15'e çıktı. Mahsur kalan annesinin kucağındaki bebeği ekipler yüzerek kurtardı.

Mahsur kalan bebeği caddede yüzerek kurtardılar

AA'nın haberine göre, geçen hafta bölgedeki sel felaketinden en çok etkilenen yerlerden olan Lugo'da kayıp bir kişinin cansız bedeni bulundu.

17 Mayıs'tan bu yana kayıp olan 68 yaşındaki kişinin cesedinin İtalyan Jandarması ekiplerince bulunduğu bildirildi. Buna göre, felakette yaşamını yitirenlerin sayısı da 15'e yükseldi.

Sel sularının çekildiği kent ve beldelerde de yerel halkın temizlik faaliyetleri ile hasar tespit çalışmaları sürüyor. Hala sular altında olan Conselice kentinde ise vatandaşların tahliyesi ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Mahsur kalan annesinin kucağındaki bebeği ekipler yüzerek kurtardı.

Bu arada, Ravenna Cumhuriyet Başsavcılığının da felakete yönelik inceleme başlattığı belirtildi.
Diğer yandan yoğun yağış olabileceği uyarısıyla bölgede "kırmızı alarm" statüsü de devam ediyor.

Sel sularının çekildiği kent ve beldelerde de yerel halkın temizlik faaliyetleri ile hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Sel felaketi dolayısıyla Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, sel felaketine uğrayan bölgenin ihtiyaçlarına yönelik 2 milyar Euro'dan fazla kaynak tahsis etmeye karar vermişti.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Son Haberler
Kurban kesim fiyatı aldı başını gitti. İşte verilen yetkinin etkisi Ekonomi
Kurban kesim fiyatı aldı başını gitti. İşte verilen yetkinin etkisi
Uçucu yağlar alerji yapar mı? Sağlık
Uçucu yağlar alerji yapar mı?
Apandisit patlamadan önce yakalanmalı Sağlık
Apandisit patlamadan önce yakalanmalı
O cezalar iade edilecek. Resmi Gazete'de yayımlandı Ekonomi
O cezalar iade edilecek. Resmi Gazete'de yayımlandı
Aort kapağındaki daralma neyin habercisi Sağlık
Aort kapağındaki daralma neyin habercisi
Caminin önünde kurşunlandı Güncel
Caminin önünde kurşunlandı
15 yaş altına internet kısıtlaması geliyor Teknoloji - Otomotiv
15 yaş altına internet kısıtlaması geliyor