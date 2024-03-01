Mahzen-1 ve Mahzen-2 Operasyonları: "Pekmez Kardeşler" ve "Çirkinler" suç örgütü çökertildi

Kaynak: İHA
Mahzen-1 ve Mahzen-2 Operasyonları: "Pekmez Kardeşler" ve "Çirkinler" suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında Ankara'da gerçekleştirilen "Mahzen-1 Operasyonu"nda "Pekmez Kardeşler" organize suç örgütünün, İstanbul'da gerçekleştirilen “Mahzen-2” operasyonlarında “Çirkinler” organize suç örgütünün çökertildiğini aktardı.

Bakan Yerlikaya X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara’da eş zamanlı olarak yapılan “Mahzen -1” Operasyonu’nda “Pekmez Kardeşler” organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Yerlikaya açıklamasında operasyonlar neticesinde organize suç örgütün elebaşları ve üyesi olan 26 şüphelinin yakalandığını kamuoyuyla paylaştı. Yerlikaya açıklamasının devamında “Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; suç işlemek amacıyla örgüt kurarak Ankara genelinde yerel düzeyde uyuşturucu madde ticareti ve silah ticareti yaparak haksız kazanç elde eden organize suç örgüt üyelerinin; kasten yaralama, silahla tehdit, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi” ifadelerini kullandı.


Yerlikaya açıklamasında operasyonda, 18 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet pompalı tüfek, çok miktarda uyuşturucu madde ile fişek ve çelik yeleğe el konulduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya, İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak yapılan “Mahzen-2” operasyonları sonucunda elebaşılığını yurt dışına kaçmış Zuhat Altunç’un yaptığı “Çirkinler” organize suç örgütünü çökerttiklerini açıkladı. Operasyonlar neticesinde organize suç örgütü üyesi 47 şüpheli yakalandı.

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