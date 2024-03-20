Mahzen operasyonları devam ediyor. 1 çete daha çökertildi. 109 kişi yakalandı

Mahzen operasyonları devam ediyor. İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı yapılan Mahzen-15 operasyonlarında Çetinler Organize Suç Örgütü çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Mahzen 15 operasyonlarının detaylarını açıkladı.

Yapılan operasyonlarda Organize Suç Örgütü üyesi oldukları tespit edilen 109 kişi yakalandı.

Ayrıca operasyon sonucunda ilk belirlemelere göre; 7 ruhsatsız tabanca, 4 kilo eroin, 2 kilo metamfetamin, çok sayıda şarjör, fişek ve yine çok sayıda Türk Lirasına el konulduğu Yerlikaya tarafından açıklandı.

Yerlikaya’nın paylaşımı şu şekilde: