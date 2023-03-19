AKP seçime 8 koldan hazırlanıyor. Tek tek açıkladı

MAK Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, AKP'nin başını çektiği Cumhur İttifakı'na dair sekiz kulis bilgisini sosyal medya hesabından açıkladı.

Cumhur İttifakı'nda seçimlerin kazanılması için çok başlı senaryonun konuşulduğunu kaydeden Kulat, "Aşağıdaki 8 Maddelik KULİS BİLGİSİ NOTU: Burada yazanlar Cumhur İttifakı tarafında özellikle Ak Parti cenahında konuşulan / tartışılan başlıklar olup karşı tarafların kabul ettiği konular değil. Bir müzakere düşüncesi denilebilir. Teklifler kabulü yada reddi ile netleşir" dedi.

İşte Kulat'ın Twitter'dan yayımladı, AKP kulislerinde geçen seçim iddiaları şu şekilde:

"1. Cumhur İttifakı'nın en tartışılan konusu; MHP geçmişte olduğu gibi seçime ayrı mı? Yoksa seçilecek yerlerden iki grup kuracak kadar isim Ak Parti listelerinden mi girsin? Farklı görüşler tartışılsa da; hatta her iki partiden iki hukukçu formül çalışsa da AYRI GİRİLECEK gibi...

2. Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklaması yapan HÜDAPAR'a Diyarbakır 2. Sıra, Batman 2. Sıra, Van 3. Sıra ve artı 5 riskli yerler şeklinde 8 MV sırası iddiası Ak Parti'de neredeyse netleşti deseler de biraz daha çalışılacak gibi...

3. Cumhur İttifakı’nda yer alan BBP nin seçime kendi listeleri ile ayrı gireceği yönündeki haberler hibrit bir beraberliğe dönüşebilir. BBP cenahından beklenti seçilecek yerlerde 8 civarında MV... Ancak Ak Parti tarafı bu talebi karşılamaktan şimdilik çok uzak.

3. Cumhur İttifakı ortaklığı devam eden Büyük Birlik Parti'nin Ak Parti listelerinden en az 8 kişinin seçilecek yerlerden yer alma arzusu Ak Parti

tarafından karşılanması cok zor bir talep olarak ifade ediliyor. BBP'nin ittifak içi ama kendi listesi ile seçime girmesi muhtemel...

4. Ak Parti, Ses Parti Genel Başkanı Ayhan Bilgen için Kars 1. Sıra, Partiden 3 ismi de farklı yerlerde listelere koyma fikri Kars yerine İstanbul 3. Bölge şekline evirilebilir. Altan Tan için de Doğu Güneydoğu konuşulsa da Adana Mersin'den biri muhtemel.

5. Cumhur İttifakı'nın resmi olmasa da ortağı gibi destek veren Anavatan Partisi Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi memleketi Kırıkkale liste başı yerine Muğla 2. Sıra olabilir. Partide başka isimlere Ak Parti içinde seçilecek yer verilmesi çok muhtemel görülmüyor.

6. Ak Parti 3. Dönem kuralını işletmeyecek. Bu durum özellikle üst bürokrat istifalarını frenledi. Partiye Aday başvuruları eskiyle kıyaslanamaz sayıda düşük. Bu durum moral ve motivasyon sıkıntısı olmasın diye hem süre uzatıldı hem de müracaat teşviki yapılıyor.

7. Cumhur İttifakı'nın amiral gemisi Ak Parti'de Bakanların tamamına yakını Milletvekili listelerine girme hazırlığı yaparken; memur istifa süresini geçiren bazı Bürokrat, Bakan Yardımcısı ve Başdanışmanlar emeklilik dilekçesi ile bu engeli aşıp müracaat edebilir.

8. (Şimdilik) Son olarak Ak Parti ve MHP'de Genel Merkez üst yöneticilerinin tamamına yakını listelerde en iyi yerlerde olabilecek gibi dursa da Ege Bölgesi ve Deprem Bölgesi sürprizleri, birde emekli asker isimler... Çok kulis var da... Şunun şurasında ne kaldı ki."