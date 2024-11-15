MAK Araştırmadan şaşırtan sonuç: Türkiye’den memnun musunuz?

Gündem ve politik araştırmaları ile dikkat çeken MAK Araştırma Şirketi, yeni bir anket verisini paylaştı. 3 - 12 Kasım arasında 44 ilde Türkiye genelindeki ekonomik ve sosyo-kültürel durumu ölçmek için 3200 katılımcının katıldığı bir anket gerçekleştirildi.

VATANDAŞ EKONOMİDEN MEMNUN DEĞİL

Katılımcılar, "Ülkemizin şartlarını dikkate alarak baktığınızda ekonomi yönetiminden memnun musunuz?" sorusuna yüzde 43.9'u memnun olmadığını belirtti. Memnun olanların oranı ise yüzde 25.5 olarak kaydedildi.

GIDA VE TEMEL İHTİYAÇLARA ERİŞİM

Araştırmada yöneltilen sorulardan biri ise "Ekonomik olarak en çok hangi durum sizi zorlamaktadır?" Bu soruya ise yüzde 41'lik bir kesim "Gıda ve temel ihtiyaçlara erişim" diye cevap verdi. Katılımcıların yüzde 20'i “barınma” yüzde 14'ü ise “eğitim” söyleminde bulundu.

ANCAK TÜRKİYE'DE YAŞAMAKTAN MEMNUNLAR...

"Mevcut şartlara baktığınızda Türkiye'de yaşamaktan memnun musunuz?" sorusuna katılımcıların Yüzde 35 “Memnunum” derken, yüzde 34'ü “Memnun değilim” dedi. Yüzde 5'lik bir oran da bu soruyu cevaplamadı.