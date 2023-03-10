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Makarna yapmak sanılan gibi masum değilmiş. Yanlış zamanda bu yapılırsa ölüme götürüyor

ABD'li araştırmacılar makarna pişirirken tencereye yanlış zamanda tuz eklemenin ölümcül tehlikeli hastalıklara neden olduğu ortaya çıkardı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 14:45
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Makarna yapmak sanılan gibi masum değilmiş

Makarna yapmak sanılan gibi masum değilmiş. Yanlış zamanda bu yapılırsa ölüme götürüyor
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Araştırmacılara göre bu maddeler kansere, karaciğer hasarına ve sinir sistemi aktivitesinde azalmaya neden olabiliyor.

Öte yandan, makarna üzerinde deneyler yapan araştırmacılar, birkaç denemenin ardından bu toksinleri engellemenin yollarını da belirledi.

Columba'daki Güney Karolina Üniversitesi'nden araştırmacılar, musluk suyunda belirli miktarda dezenfektan belirlediği ifade edildi. Bunların tuzla birleşmesinin “iyotlu dezenfeksiyon yan ürünleri” adı verilen kimyasalları meydana getirdiği tespit edildiği bildirildi.

EN GÜVENLİ ADIMLAR

Independent Türkçe'nin haberine göre, üniversiteden yapılan açıklamada, “Tencerenin kapağını kapatmazsanız, klorlu ve iyotlu bileşiklerin kaçmasını sağlarsınız. Makarnayı süzmek de kirleticilerin büyük kısmını giderir” ifadeleri yer aldı.

Buna göre ilk adım suyu tencerede kaynatmak ve bu esnada kapağı kapatmamak. İkinci adım makarnayı süzerken suyun tamamının gittiğinden emin olmak.
Susan Richardson liderliğindeki araştırma ekibi, tuzun makarna piştikten sonra eklenmesi gerektiğini belirtiyor.

Amerikan Kimya Derneği'nin internet sitesinde yayımlanan basın bildirisinde tüm adımlar şöyle sıralandı:

Piştikleri su süzülmeli.

İyotlu sofra tuzu makarna piştikten sonra eklenmeli.

Makarnayı tuzlu suda kaynatmak isteyenler, koşer tuzu ve Himalaya tuzu gibi iyotsuz seçenekleri kullanılmalı.

Makarna kapaksız kaynatılmalı.

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