Makas açılıyor işte altında son durum

Altın fiyatları ne oldu. Gram altın Resmi rakamlara göre güne 2.935 liradan başladı. Çeyrek altın ise 4 bin 694 liradan fiyatlandı. Ancak Resmi Piyasa ile Kapalıçarşı piyasasında altın fiyatları farklı. Makas da açılıyor. Kapalıçarşı'da gram altın 3 Bin 74 liradan işlem görürken, bu rakam Resmi piyasadan 139 lira fazla. Ons altın ise 2 Bin 667 dolardan işlem görüyor.

Resmi Piyasada altın fiyatları şöyle:

-Gram altın satış fiyatı: 2.935,0280 TL

- Çeyrek altın satış fiyatı: 4.694,8300 TL

- Yarım altın satış fiyatı: 9.361,45 TL

- Tam altın satış fiyatı: 19.783,00 TL

- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.783,00 TL

- 14 ayar bilezik satış fiyatı: 1.644,38 TL

- 22 ayar bilezik satış fiyatı: 2.767,62 TL

- Ons altın satış fiyatı: 2.667,8800 dolar

Kapalıçarşıda altın fiyatları ise şöyle