Makas açılıyor işte altında son durum

Düzenleme: Cansu İşcan
Makas açılıyor işte altında son durum

Gram altın güne kaç liradan başladı. Kapalıçarşı ile Resmi piyasa arasında makas açılıyor mu? işte yanıtları

Altın fiyatları ne oldu. Gram altın Resmi rakamlara göre güne 2.935 liradan başladı. Çeyrek altın ise 4 bin 694 liradan fiyatlandı. Ancak Resmi Piyasa ile Kapalıçarşı piyasasında altın fiyatları farklı. Makas da açılıyor. Kapalıçarşı'da gram altın 3 Bin 74 liradan işlem görürken, bu rakam Resmi piyasadan 139 lira fazla. Ons altın ise 2 Bin 667 dolardan işlem görüyor.

Resmi Piyasada altın fiyatları şöyle:

-Gram altın satış fiyatı: 2.935,0280 TL

- Çeyrek altın satış fiyatı: 4.694,8300 TL

- Yarım altın satış fiyatı: 9.361,45 TL

- Tam altın satış fiyatı: 19.783,00 TL

- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.783,00 TL

- 14 ayar bilezik satış fiyatı: 1.644,38 TL

- 22 ayar bilezik satış fiyatı: 2.767,62 TL

- Ons altın satış fiyatı: 2.667,8800 dolar

Kapalıçarşıda altın fiyatları ise şöyle

altin234.jpg

Son Haberler
İngiltere'de enflasyon rakamları belli oldu
İngiltere'de enflasyon rakamları belli oldu
Kış kapıda! Sobadan zehirlenmemek için uzman uyarıları! Eviniz mezarınız olmasın
Kış kapıda! Sobadan zehirlenmemek için uzman uyarıları! Eviniz mezarınız olmasın
Düşen yıldırım vatandaşlara isabet etti! 5 kişi yaralandı
Düşen yıldırım vatandaşlara isabet etti! 5 kişi yaralandı
Hakem Elif Karaarslan krizi fırsata çevirdi! Artık para istiyor
Hakem Elif Karaarslan krizi fırsata çevirdi! Artık para istiyor
Ardahan’da gökyüzü kızıla büründü: Kartpostallık görüntüler
Gökyüzü kızıla büründü