Makas atarken kaza yaptı. Alkollü çıktı

Eskişehir'de bulunan Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Melih D. idaresindeki otomobil, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeyken, makas attı.

Önce Rasim I. idaresindeki otomobile, sonrasında da Yunus D’nin kullandığı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak park halindeki araca çarparak durabildi.

Kazada bir kişi yaralanırken, kazaya sebep olan sürücü Melih D.'ye olay yerinde yapılan alkol testinde 0.63 promil alkollü olduğu belirtildi.

Alkollü araç kullanmaktan dolayı Melih D.'ye 6 bin 439 TL para cezası kesildiği aktarıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.