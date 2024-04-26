Makas atarken kaza yaptı. Alkollü çıktı

Kaynak: İHA
Makas atarken kaza yaptı. Alkollü çıktı
Eskişehir'de alkollü olduğu belirtilen sürücü makas atarken iki otomobile çarptı.

Eskişehir'de bulunan Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Melih D. idaresindeki otomobil, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeyken, makas attı.

Önce Rasim I. idaresindeki otomobile, sonrasında da Yunus D’nin kullandığı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak park halindeki araca çarparak durabildi.

Kazada bir kişi yaralanırken, kazaya sebep olan sürücü Melih D.'ye olay yerinde yapılan alkol testinde 0.63 promil alkollü olduğu belirtildi.

Alkollü araç kullanmaktan dolayı Melih D.'ye 6 bin 439 TL para cezası kesildiği aktarıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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