Makas atarken taksiyle çarpıştı: 3 yaralı

Olay yerine hızla intikal eden acil servis ekipleri, kazada yaralanan üç kişiyi hastaneye sevk etti. İlk belirlemelere göre, Aygün Ş.'nin kullandığı 16 AVC 044 plakalı araç, makas manevraları yaparken Mehmet A.'nın yönetimindeki 16 T 0806 plakalı ticari taksiyle çarpışarak takla attı ve yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları hastaneye ulaştırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Aygün Ş.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer iki kişinin ise tedavi altına alındığı bildirildi. Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlatarak olayın detaylarını araştırmaya devam ediyor.