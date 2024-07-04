Makas atarken taksiyle çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Makas atarken taksiyle çarpıştı: 3 yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Mudanya yolunda meydana gelen trafik kazasında, süratli bir şekilde makas atarak ilerleyen bir otomobil, ticari bir taksiyle çarpıştıktan sonra devrildi.

Olay yerine hızla intikal eden acil servis ekipleri, kazada yaralanan üç kişiyi hastaneye sevk etti. İlk belirlemelere göre, Aygün Ş.'nin kullandığı 16 AVC 044 plakalı araç, makas manevraları yaparken Mehmet A.'nın yönetimindeki 16 T 0806 plakalı ticari taksiyle çarpışarak takla attı ve yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları hastaneye ulaştırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Aygün Ş.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer iki kişinin ise tedavi altına alındığı bildirildi. Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlatarak olayın detaylarını araştırmaya devam ediyor.

İlgili Haberler
İzmir merkezli DEAŞ operasyonunda 18 tutuklama
İzmir merkezli DEAŞ operasyonunda 18 tutuklama
Husumetlisini yolda görünce tabancayla vurdu
Husumetlisini yolda görünce tabancayla vurdu
Sosyal medyadan provokatif paylaşıma 8 gözaltı
Sosyal medyadan provokatif paylaşıma 8 gözaltı
Esenler’de panik anlar! Bina apar topar boşaltıldı
Esenler’de panik anlar! Bina apar topar boşaltıldı
Damat, kayınvalidesi ile kayınbabasını bıçakladı
Damat, kayınvalidesi ile kayınbabasını bıçakladı
Şırnak Bölge Hastanesinde yangın
Şırnak Bölge Hastanesinde yangın
Son Haberler
Dumlupınar’da yangın büyümeden söndürüldü Yerel Haberler
Dumlupınar’da yangın büyümeden söndürüldü
İzmir merkezli DEAŞ operasyonunda 18 tutuklama Yerel Haberler
İzmir merkezli DEAŞ operasyonunda 18 tutuklama
Husumetlisini yolda görünce tabancayla vurdu Yerel Haberler
Husumetlisini yolda görünce tabancayla vurdu
Sosyal medyadan provokatif paylaşıma 8 gözaltı Yerel Haberler
Sosyal medyadan provokatif paylaşıma 8 gözaltı
Bakan Kurum deprem illerinde incelemelerde bulunacak Gündem
Bakan Kurum deprem illerinde incelemelerde bulunacak
Adalet hizmetlerine erişim kolaylığı için çalışmalar sürüyor Gündem
Adalet hizmetlerine erişim kolaylığı için çalışmalar sürüyor