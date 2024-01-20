Makine ihracatı 28 milyar doları aştı

Makine İhracatçıları Birliği, makine imalat sanayii konsolide verilerini açıkladı. Buna göre, makine sektörü 2023’ün sonunda serbest bölgeler dâhil ihracatını önceki yıla göre yüzde 11 arttırdı. Yılı 28,1 milyar dolara kapattı. Yıl boyunca makine ithalatı yatay seyreden Almanya’ya yapılan ihracat yüzde 7,6 artışla 3,5 milyar doları buldu. En fazla ihracat gerçekleştirilen ikinci ülke olan Rusya’dan elde edilen gelir yüzde 68,3 arttı ve 3 milyar dolara yaklaştı. Makine ihracatının 1 milyar dolar üzerinde seyrettiği ABD, İtalya ve Birleşik Krallık’ta yüzde 10’a varan artışlar sağlandı. En fazla ihracatı yapılan üç ürün grubu evsel ve endüstriyel soğutma makineleri, içten yanmalı motor ve aksamı ile inşaat ve madencilik makineleri oldu. Takım tezgâhları ihracatı ise yüzde 15,3 artarak 1,5 milyar dolara geldi. Sektörün kilogram başına ihraç fiyatı ortalaması da 6,2 dolardan 7,2 dolara yükseldi.

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu yaptığı açıklamada, dünyada merkez bankalarının parasal sıkılaşma politikalarının gölgesinde geçen 2023’ün son sanayi PMI göstergesinde, küresel makine siparişlerinde düşüşün belirgin olduğuna dikkat çekti.

Karavelioğlu, Türkiye’de makinecilerin rakip ülkelerden yıl boyunca pozitif yönde ayrıştığını da söyledi.

30 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİ

“Dünyada makine teçhizat sanayi üretiminin yüzde 1’e yakın, makine teçhizat yatırımlarının ise yüzde 2,5 kadar küçüldüğü 2023 yılının ilk üç çeyreğinde, Türkiye’de aynı veriler sırasıyla yüzde 9,4 ve yüzde 11,5 artış gösteriyordu” diyen Karavelioğlu, şunları söyledi: “Dünya mal ihracatının yüzde 5, makine ihracatının yüzde 1 daraldığı tahmin olunan yılı, Türkiye’nin makinecileri küresel ihracattan aldığı payı yüzde 1,2’ye yaklaştırarak kapattı. Ana pazarımız Avrupa’nın son çeyrekte frene basmış olmasının veya ikinci büyük pazarımız olan Rusya’ya yaptırımların giderek sıkılaşmasının gelecek yıla etkilerini henüz kestiremesek de istikrarlı yükselişimizin süreceğine inanıyoruz. 30 milyar dolar ihracat hedefi de koyduğumuz yeni yıla dair planlarımız var.”

KAYIT DIŞININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile entegrasyonu erken başlandığına ve doğudaki rakiplere oranla hayli avantajlı olduğuna vurgu yapan Karavelioğlu, “Gün geçtikçe daha belirgin hale gelen bu avantajın sektörümüze yatırım çekmek konusunda önemli faydaları olacağını da beklemeliyiz. Bunu koruyabilmenin yolu, en başta inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarını sürdürebilir kılmaktan, yani makine sektörüne yönelik desteklerin sektörün KOBİ yapısıyla uyumlu biçimde çeşitlenip yaygınlaşmasından geçiyor. Bir diğer mesele ise faaliyet ortamının kayıt dışı ve haksız rekabet unsurlarından izole edilerek yerli yabancı bütün yatırımcılar için güvenli hale getirilmesi” dedi.

KÜRESEL SEKTÖRÜN YILDIZI

Karavelioğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Geçen yılı, pandemi öncesi 2019’la kıyaslandığında makine teçhizat yatırımını yüzde 70, tonaj olarak makine üretimini yüzde 66, makine ihracat gelirini yüzde 43 artıran bir ülke haline gelerek kapattı. Dünya ortalamalarının 5 misline yakın bu performans verileri bizi küresel sektörün parlayan yıldızı yapmakla birlikte, makine ithalatımız yüzde 85 artışla 45 milyar dolara ulaştı. Hem ithalatta hem de ihracatta 2. sıradaki mal grubu olan makinelerden 17 milyar dolar açık verir hale geldik. İthalat rejiminde yapılan güncellemeleri dikkatle takip ediyor ve destekliyor olmakla birlikte, Teşvik Mevzuatının oluşturduğu arka kapıların kapatılması ve İlave Gümrük Vergilerinin mütekabil seviyelere çekilmesi yönündeki taleplerimizde ısrarcıyız.”