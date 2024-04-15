Mal canın yongasıdır atasözünün anlamı nedir?

Mal canın yongasıdır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; İnsan, malına gelen zarardan, canına gelmişçesine acı duyar anlamında kullanılan bir atasözü olarak tanımlanmaktadır.

Mala zarar geldiğinde onu yerine yeniden koyabilmek için daha çok çalışmak dolayısıyla candan feragat etmek gerekecektir. Bunların birbirlerini tetiklediğini anlatmak amacıyla kullanılır.

MAL CANIN YONGASIDIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Arabası kazada perte çıktı diye adeta kendini yakıt yırttı, mal canın yongası tabii."