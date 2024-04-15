Mal canın yongasıdır atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Mal canın yongasıdır atasözünün anlamı nedir?
Mal canın yongasıdır atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Mal canın yongasıdır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; İnsan, malına gelen zarardan, canına gelmişçesine acı duyar anlamında kullanılan bir atasözü olarak tanımlanmaktadır.

Mala zarar geldiğinde onu yerine yeniden koyabilmek için daha çok çalışmak dolayısıyla candan feragat etmek gerekecektir. Bunların birbirlerini tetiklediğini anlatmak amacıyla kullanılır.

MAL CANIN YONGASIDIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Arabası kazada perte çıktı diye adeta kendini yakıt yırttı, mal canın yongası tabii."

Son Haberler
TÜİK işsizliği açıkladı Ekonomi
TÜİK işsizliği açıkladı
Böcek lavralarından yem üretilecek Ekonomi
Böcek lavralarından yem üretilecek
Yeni kriz kapıda. Kolera aşısı stokları tükeniyor Dünya
Yeni kriz kapıda. Kolera aşısı stokları tükeniyor
Mehmet Şimşek resti çekti: İndirim uygulanmayacak Ekonomi
Mehmet Şimşek resti çekti: İndirim uygulanmayacak
Galatasaray sınırda bekliyor Spor
Galatasaray sınırda bekliyor
Çoban püskülü otu nelere iyi geliyor? İşte mucize faydaları... Şifalı Bitkiler
Çoban püskülü otu nelere iyi geliyor? İşte mucize faydaları...
Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Yerel Haberler
Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı