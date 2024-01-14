Maladivler'e ticaret hamlesi

Cumhurbaşkanı Dr. Mohamed Muizzu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Maldivler ile Türkiye’nin ülkeye temel gıda ithalatı konusunda anlaşma imzaladığını söyledi.

Maldivler Cumhurbaşkanı Mohamed Muizzu, yapılan anlaşma kapsamında Maldivler ile Türkiye arasında sipariş edilen gıdaların ilk sevkiyatının Şubat 2024'te gerçekleşeceğini duyurdu.

17 Kasım 2023’te göreve başlayan Cumhurbaşkanı Muizzu’nun ilk resmi yurt dışı gezisi Türkiye'ye oldu.

Gerçekleştirilen bu gezi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Muizzu ülkesi adına önemli görüşmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Muizzu yaptığı duyuruda, “Maldivler'in bir yıl boyunca ihtiyacı olan pirinç, un, şeker ve diğer çeşitler ile yüzde on ilave üzerine artık anlaşmaya varıldı. İlk sevkiyatın siparişi verildi. Şubat ayında gelecek” dedi.

Muizzu, patates, soğan, yumurta gibi gıda ürünlerinin diğer ülkelerden de ithal edilmesi konusunda düzenlemelerin yapıldığını belirtti.