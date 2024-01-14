Maladivler'e ticaret hamlesi

Kaynak: Haber Merkezi
Maladivler'e ticaret hamlesi
Maldivler devlet başkanı Dr. Mohamed Muizzu, Türkiye ile ülkeye temel gıda ithalatı konusunda bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Dr. Mohamed Muizzu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Maldivler ile Türkiye’nin ülkeye temel gıda ithalatı konusunda anlaşma imzaladığını söyledi.

Maldivler Cumhurbaşkanı Mohamed Muizzu, yapılan anlaşma kapsamında Maldivler ile Türkiye arasında sipariş edilen gıdaların ilk sevkiyatının Şubat 2024'te gerçekleşeceğini duyurdu.

17 Kasım 2023’te göreve başlayan Cumhurbaşkanı Muizzu’nun ilk resmi yurt dışı gezisi Türkiye'ye oldu.

Gerçekleştirilen bu gezi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Muizzu ülkesi adına önemli görüşmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Muizzu yaptığı duyuruda, “Maldivler'in bir yıl boyunca ihtiyacı olan pirinç, un, şeker ve diğer çeşitler ile yüzde on ilave üzerine artık anlaşmaya varıldı. İlk sevkiyatın siparişi verildi. Şubat ayında gelecek” dedi.

Muizzu, patates, soğan, yumurta gibi gıda ürünlerinin diğer ülkelerden de ithal edilmesi konusunda düzenlemelerin yapıldığını belirtti.

erdogan-muizzu-2147894.jpg

Son Haberler
Soba gazı bir can daha aldı Gündem
Soba gazı bir can daha aldı
Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu Spor
Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu
Bolu’da deprem mi oldu? Son dakika Bolu’da deprem kaç şiddetinde? Keşfet
Bolu’da deprem mi oldu? Son dakika Bolu’da deprem kaç şiddetinde?
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'den Ankaragücü'ne istediği yıldız belli oldu Spor
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'den Ankaragücü'ne istediği yıldız belli oldu
Bu besinler o en hassas sorununuza iyi geliyor Sağlık
Bu besinler o en hassas sorununuza iyi geliyor
Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: Birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz Dünya
Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: Birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz
Süte zam geliyor. Tarih verildi. Artık bu fiyattan satılacak Ekonomi
Süte zam geliyor. Tarih verildi. Artık bu fiyattan satılacak