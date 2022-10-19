Malatya Battalgazi’de icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Malatya İl, Battalgazi İlçe, Hüseyinbey Mahalle, 309 Ada, 282 Parsel, 6 Kat 12 Nolu Bağımsız Bölüm Mevkiindedir. Taşınmazın bulunduğu bina anayola cephelidir. Her katta 2 daire bulunmaktadır. Dış kapı çelik kapıdır. Binada asansör mevcuttur. Dairenin müştemilatları: Salon, 3 oda , mutfak, antre, ara hol, banyo, wc ve ebeveyn banyosu mevcuttur. Zeminler parke , laminat parke ve halıfleks kaplıdır. Islak mahaller seramik, mutfak dolapları eski olup mevcuttur. Pencereler ahşap doğramadır. Dairenin brüt kullanım alanı 168 m2 Dairenin net kullanım alanı ise 145 m2 dir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.