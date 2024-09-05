Malatya kayısısından ülke ekonomisine katkı

Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip Malatya kayısısında ihracat rakamlarındaki artış ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.

Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu rüya şehir Malatya’da 50 bin civarında aile geçimini kayısıdan sağlıyor.

Ağustosla beraber yeni ihracat sezonuna başlayan kuru kayısıdan elde edilen gelir artışı üreticinin yüzünü güldürdü.

Yeni ihracat sezonunun ilk ayında 7 bin 286 ton kuru kayısı ihracatında bulunarak 36 milyon 918 bin dolar gelir sağlandı.

2023’ün aynı dönemine kıyasla 5 bin 537 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 34 milyon 411 bin dolar kazanç sağlanmıştı.

"İHRACAT MİKTARI VE GELİRİNDEKİ ARTIŞ BİZLERİ MUTLU EDİYOR"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, ihracatta yeni sezona hızlı başladıklarını ve sezonun ilk ayındaki ihracat rakamları ile elde edilen gelirin sevindirici olduğunu söyledi.

Özcan, Malatya'dan geçen sezon (1 Ağustos 2023-31 Temmuz 2024) 115 ülkeye 66 bin 832 ton kuru kayısı ihraç edilerek ülke ekonomisine 398 milyon 809 bin dolar kazandırmanın gururunu anımsattı.

Özcan, ihracatın tüm hızıyla devam ettiğini, ağustosta da hem ülke ekonomisinin hem de kentin yüzünü güldüren bir tabloyla karşı karşıya olduklarını söyleyerek, geçen sezonun aynı dönemine kıyasla yaklaşık 2 bin ton artış söz konusu olduğunu belirtti.

İhracat miktarı ve gelirindeki artışlardan mutlu olduklarını söyleyen Özcan, Malatya dünya kuru kayısı başkenti olarak çok iyi bir noktada, çok ciddi şekilde yoğun talep aldıklarını söyledi.

Talepleri hızlı şekilde ihracata dönüştürerek transfer ettiklerini belirten Özcan, kalite açısından baktığımız zaman da dünyada halen kalite olarak Türkiye ve Malatya kayısısı yerini koruduğunu söyledi.

Özcan, Avrupa ülkelerinde kalite açısından Malatya kayısısı halen vazgeçilmez olduğunu ve 2024 hedefinin 100 bin ton ihracat, 750 milyon dolar olduğunu söyledi.