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Malatya'da kavgada silahlar konuştu 2 kişi hayatını kaybetti

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde kavga silahlı saldırıya dönüştü. Yaralanan iki kişi kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 11:19
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Malatya Yeşilyurt'ta kavgada silahlar konuşunca 2 kişi hayatını kaybetti

Malatya'da kavgada silahlar konuştu 2 kişi hayatını kaybetti
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İHA'nın haberine göre Malatya'daki çifte çinayet  Küçük sanayi sitesi Maharetli sokakta yaşandı. Kemal Aksüt, Ahmet Şentürk ile M.T. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşürken M.T. tarafından silahla açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine isabet alan K.A. ile A.Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, şüpheli M.T. araçla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.


Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı olayda tetiği çektiği ileri sürülen şüpheli M.T. İnönü Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. M.T.’nin baş kısmında darp sonucu yaralandığı belirlenirken, hastanede tedavi altına alınan Kemal Aksüt ile Ahmet Şentürk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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