Malatya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 3 ölü, 5 yaralı

Malatya’nın Darende ilçesi Nadir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, C.Y.’nin kullandığı 06 DTB 449 plakalı otomobil ile Batuhan Yılkınc'ın kontrolündeki 44 DZ 542 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, otomobillerde sıkışan yaralıları kurtarıp, sağlık görevlilerine teslim etti.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Sağlık Ekipleri, gerçekleştirdikleri ilk kontrolde Meryem Tuna Bozkurt (20) ve sürücü Batuhan Yılkınc'ın (25) olay yerinde öldüğünü tespit etti.

Helikopter ambulans ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülen Hacer Bozkurt (42) da doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan kazada yaralanan 5 kişi ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapanan yol, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kontrollü olarak tekrar açıldı. Otomobil sürücüsü C.Y. gözaltına alındı, ekipler kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.