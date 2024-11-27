Malatya’da 220 küçükbaş hayvan donarak telef oldu

Malatya’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 220 küçükbaş hayvan donarak telef olurken, Arapgir’de bir sürüyü kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Kuluncak Başören’de ise mahsur kalan bir çobana ekipler tarafından ulaşıldığı bildirilirken, yoğun kar ve tipide Hekimhan'da mahsur kalan çoban Ramazan Değirmenci'nin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Malatya Tarım Platformu ve Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yüksek kesimlerde pazar akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan kar yağışı ve tipinin çobanları ve sürüleri olumsuz etkilediğini ifade etti.

"41 yaşındaki çobanımız Ramazan Değirmenci hayatını kaybetti"

Akın, Darende ilçesindeki Ayvalı Mahallesi'nde, dağda bulunan küçükbaş hayvan sürüsünden 100 koyunun telef olduğunu söyleyerek, “Hekimhan Yukarı Selimli’de mahsur kalan ve ekipler tarafından kurtarılan 41 yaşındaki çobanımız Ramazan Değirmenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Burada 70 hayvan telef oldu” dedi.

Arapgir’de mahsur kalan bir sürünün kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü aktaran Akın, 50- 60 küçükbaş hayvanın telef olduğu bilgisinin kendilerine geldiğini söyledi. Akın, Kuluncak ilçesinde Başören bölgesinde ise kardan dolayı mahsur kalan bir çobana ekiplerin ulaştığını ifade ederek, “Çobanımızın mahsur kaldığını öğrendikten sonra ilgili birimlere ulaştık. Kurtarma ekipleri, yolu açarak çobanımıza ulaştı. Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.