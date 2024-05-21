Malatya'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Malatya Cevatpaşa Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Bostanbaşı kavşağında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M. Y. idaresindeki 23 LH 032 plaka otomobil, aynı istikamette ilerleyen M. Y. yönetimindeki 44 KT 046 plakalı otomobil ile çarptıktan sonra orta refüje çarptı. Refüjdeki teller, karşı şeritte ilerleyen A.G. idaresindeki 06 DJU 622 plakalı araca hasar verdi.

Zincirleme kaza sonucu sürücü M. Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Y.C.U. yaralanırken, itfaiye ekipleri de çevre güvenliği aldı.

Ambulans ile hastaneye kaldırılan 2 yaralının da hayati risklerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.