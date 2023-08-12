Malatya'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, bugün saat 18.18'de 9.13 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Malatya'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, bugün saat 18.18'de 9.13 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD; Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, bugün saat 18.18'de 9.13 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise, Yeşilyurt ilçesinin İkizce mahallesinde aynı saatte 5 kilometre derinlikte 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Bugün, söz konusu deprem öncesinde Yeşilyurt ilçesinde bir dakika arayla 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde saat saat 16.39’da ve 16.40’ta iki deprem olduğu açıklanmıştı.

deprem.png

depem2.png

Öne Çıkanlar
Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?
Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Çöken kaportaya kaynar su dökülür mü? Kaportacıların az bilinen yöntemi işe yarıyor mu?
Çöken kaportaya kaynar su dökülür mü? Kaportacıların az bilinen yöntemi işe yarıyor mu?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 55 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 55 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
Son Haberler
Malatya depremleri sonrası Fahrettin Koca'dan açıklama Güncel
Malatya depremleri sonrası Fahrettin Koca'dan açıklama
Spor Bakanı Bak, Eskişehirspor taraftarını maça çağırdı Spor
Spor Bakanı Bak, Eskişehirspor taraftarını maça çağırdı
İsmail Kartal kararını verdi Spor
İsmail Kartal kararını verdi
Benzema'ya umre ziyaretinde yoğun ilgi. Fransız yıldız yürümekte zorlandı Spor
Benzema'ya umre ziyaretinde yoğun ilgi. Fransız yıldız yürümekte zorlandı
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti Yaşam
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
68 yaşındaki Nilüfer sahneye transparan elbiseyle çıktı Magazin
68 yaşındaki Nilüfer sahneye transparan elbiseyle çıktı