Malatya’da 5.5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 kentte etkili olan deprem felaketinde artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD’ın açıkladığı son verilere göre 2 büyük depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’nin açıklamasına göre, Malatya’nın Pütürge ilçesine 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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