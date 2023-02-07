Malatya’da 5.5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 kentte etkili olan deprem felaketinde artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD’ın açıkladığı son verilere göre 2 büyük depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’nin açıklamasına göre, Malatya’nın Pütürge ilçesine 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.