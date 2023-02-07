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Malatya’da 5.5 büyüklüğünde deprem

Malatya’nın Pütürge ilçesinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 10:37
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Malatya’da 5.5 büyüklüğünde deprem

Malatya’da 5.5 büyüklüğünde deprem
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Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 kentte etkili olan deprem felaketinde artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD’ın açıkladığı son verilere göre 2 büyük depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’nin açıklamasına göre, Malatya’nın Pütürge ilçesine 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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